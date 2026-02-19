【中継】20日から「長野灯明まつり」今年で23回目 長野市の善光寺をライトアップ 19日は事前リハーサル 今年は熱気球に乗って会場を一望できるイベントも【長野】
長野市の善光寺を光で照らす「長野灯明まつり」が20日から始まります。前日の19日は、ライトアップの事前リハーサルが行われています。善光寺から中継です。報告：藤田華穂記者
澄んだ夜空を背景に善光寺の本堂が光で彩られています。
善光寺では先ほど午後6時からライトアップの事前リハーサルが行われていて点灯のチェックや調整が行われています。
19日から始まる「長野灯明まつり」。
メインとなるのがこの善光寺のライトアップ「善光寺ゆめ常夜灯」。６色に色が変わる演出となっています。今年のテーマは「祈り～世界に届け、平和への願い～」。来場した一人一人が世界の平和を願う思いを持ち世界に届けていくことを目指しているということです。
今年はここから歩いて5分ほどの場所にある城山小学校のグラウンドで初めての取り組みが行われます。
熱気球に乗って会場を一望できるイベント「夜空に浮かぶ光のバルーン」です。長野県のPRキャラクター「アルクマ」をかたどった熱気球に乗って高さおよそ25メートルから城山公園に並ぶおよそ600基の灯ろうやライトアップされた善光寺を楽しむことができます。
この他にも灯ろうが数多く並べられ、長野市中心部を彩る予定です。「長野灯明まつり」は20日から23日月曜日までの午後6時から午後9時まで開かれます。防寒対策をしてこの時期だけのライトアップをぜひお楽しみください。