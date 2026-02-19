文明堂の春限定こぐま焼き♡あまおう苺が登場

三時のおやつの定番として愛され続ける文明堂から、春だけの特別なこぐま焼きが登場します。福岡県産あまおう苺を使った甘酸っぱい餡と、もっちもち生地の組み合わせは、この季節だけのときめき♡2026年2月18日(水)から3月31日(火)まで、毎日15:00より販売されます。

あまおう苺の甘酸っぱい魅力

「春のこぐま焼き あまおういちご」は、福岡県産あまおう苺を使用した餡をたっぷり包んだ期間限定フレーバー。ひとくち頬張ると、爽やかな香りとともに甘酸っぱい風味が広がります。

苺の種のつぶつぶ感がほどよいアクセントになり、とろりとした口どけの餡と、米粉とタピオカ粉をブレンドしたオリジナルのもっちもち生地が絶妙にマッチ。食感の違いも楽しい、春らしい味わいです。

ピエール マルコリーニのホワイトデー2026♡心からありがとうを贈る限定コレクション

レトロ可愛いこぐま焼きとは

「こぐま焼き」は、1962年から放送されている文明堂のCM『文明堂豆劇場』に登場するこぐまのキャラクターをかたどった人形焼。つぶらな瞳とちょこんと飛び出した耳がチャームポイントです。

通年販売の「こぐま焼き こしあん」は、口どけのよい皮むき餡のこしあん入り。

さらに、夏限定「白いこぐま焼き パイン」、秋限定「黄色いこぐま焼き 安納芋」、冬限定「黒いこぐま焼き きなこ黒みつ」など、季節ごとの味わいも展開してきました。

「カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂」のキャッチフレーズにちなみ、毎日15:00から販売されています。

商品情報と販売詳細

春のこぐま焼き あまおういちご



価格：1個200円(税込216円)／5個入1,000円(税込1,080円)

販売期間:2026年2月18日(水)～3月31日(火)

販売開始時間:15:00～

販売店舗:匠の焼き菓子CONGALI文明堂

※売り切れ次第、終了となります。

※おひとり様のご購入数量を限定させていただく場合がございます。

春のおやつ時間をもっと幸せに♡

甘酸っぱい苺餡と愛らしいこぐまの姿に、思わず笑顔がこぼれるはず。定番のこしあんとの食べ比べも、この時期ならではの楽しみ方です。

ほっと一息つきたい午後に、文明堂の春限定こぐま焼きでやさしい甘さに包まれてみてはいかがでしょうか♪