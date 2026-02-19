LINE、一部ユーザーの“不具合”お詫び
　コミュニケーションアプリ・LINEの公式Xが、19日に更新され、一部ユーザーにおいて「不具合」が発生していることを伝えた。

　Xでは「現在、一部のユーザー様において「LINEを開くと黒い画面になる」といった不具合が発生しており、原因を調査中です。復旧次第ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください」としている。

■報告全文
【お詫び】
現在、一部のユーザー様において「LINEを開くと黒い画面になる」といった不具合が発生しており、原因を調査中です。

復旧次第ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願いします。