高岡市がきょう発表した新年度予算案は、一般会計が818億円余りと過去最大規模となっています。

去年7月に就任した出町市長は「税金の使い方のチェンジ」を訴えてきました。初めて編成した当初予算案はどのような内容なのでしょうか。

◆高岡市 出町市長

「将来像としている住みたいまち高岡の実現に向けて踏み出す。チェンジ元年予算として編成しました」



「税金の使い方のチェンジ」を市政運営の柱に据える出町市長は、能登半島地震からの復旧・復興を最優先に、高岡が住みたいまちとなるよう、子育てや公共交通、医療・福祉に力を入れたいとしています。





「暮らしを良くするために」公共交通や医療・福祉、教育分野に手厚く

出町市長が初めて編成した新年度予算案は、一般会計で818億5900万円。今年度を7600万円上回り、過去最大となりました。

能登半島地震からの復旧・復興には、被災者支援やまちづくりの費用を新たに盛り込み、一般会計と下水道事業会計あわせて17億6900万円を計上しました。



また、「市民の暮らしを良くするために税金を使いたい」として、福祉や教育が手厚くなっています。今年度より民生費は13億円余り増えて297億円余りに。教育費も13億円余り増えて101億円余りとなりました。



さらに、安心して暮らせる環境づくりを予算に反映させた「チェンジたかおか枠」として53事業に8億4000万円余りを計上しています。



主な事業では、

・市民にやさしい公共交通を目指す取り組みに5300万円、

・高岡市急患医療センターの耳鼻咽喉科の新設に3500万円、

・高岡古城公園の魅力発信や景観再生に1億円

を計上しています。



◆高岡市 出町市長

「とにかくきめ細かく、皆さんの生活が少しでも良くなるような方向にもっていくために、いろんな削れるものは一生懸命削ったと思います。ただ、これからですよ、本格的なのは」



また、老朽化や耐震化が課題となっている庁舎のあり方を検討する市民アンケートに320万円。

高岡法科大学が学生募集を停止しているなか・公立大学設立の可能性を検討する費用として110万円を計上しています。

サブアリーナ整備や高岡駅南で取得した土地に新たな予算計上はなし

一方、事業の選択と集中も進めます。一部の公民館での機能集約や補助金の見直し、コスト削減などで5億5000万円を確保しました。



また、前市長の時に基本設計費が計上された竹平記念体育館のサブアリーナ整備や、市の土地開発公社が取得した高岡駅南の土地については、動向を見極めるとして新たな予算計上はありませんでした。



◆高岡市 出町市長

「なかなかね、関係者が多い中、やるとなるとやっぱ皆さんにある程度理解してもらわないといけないですからね。来年度（新年度）予算案で少しかたちになっています、ただ、それが最終目標じゃありません」



出町市長は市民との対話を続けながら施策を進めたいとしています。



◆KNB 梅本晃弘 記者

「税金の使い方のチェンジを掲げた出町市長の初の新年度予算案は過去最大規模ですが、見直しはまだ始まったばかりとも言えます。限られた財源の中、市民や議会の理解を得ながら、事業の選択と集中を徹底できるかが問われます」



高岡市の新年度予算案は、来月2日に開会する市議会定例会に提出されます。