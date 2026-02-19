Î¦¾åÁª¼ê¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ²ñ¾ì¤ò»îÁö¡¡ÈÓÄÍæÆÂÀ¤é¡ÖÁö¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¥ß¥º¥Î½êÂ°¤Î3Áª¼ê¤¬19Æü¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡Ë¤òË¬¤ì¡¢9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ò»îÁö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£
¡¡¹©»ö¤Ï3·îËö¤Ë½ªÎ»Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾ÈÌÀ¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£200¥á¡¼¥È¥ë¤¬ËÜ¿¦¤ÎÈÓÄÍæÆÂÀ¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¤Îº´Æ£É÷²í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î´¶¿¨¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¡£³«ÊüÅª¤Ç·Ê¿§¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö»ë³ÐÅª¤ËÀÖ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤»¤½¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£