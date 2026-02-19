歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、“顔出し”親子ショットを披露した。

【映像】4歳長女との“顔出し”親子ショット

2021年2月に結婚を発表し、4歳の長女・Lalaちゃん、2歳の次女・Yulaちゃんを育てているWATARU。Instagramでは、父・長渕との2ショットや娘たちを含めた親子3世代ショットなど、家族との日常を発信してきた。

2026年2月18日の更新では、長女・Lalaちゃんが4歳の誕生日を迎えたことを報告し、“顔出し”親子ショットを披露。「少し遅れましたが、先日Lala4歳になりました。立派に優しいお姉ちゃんになってます。パパいつまでも大好きって言われるように頑張ります。毎朝、パパと保育園に行くって泣きながら起こされますが、こんな幸せな時間は人生でみるとほんの少しだから、育児はきれいごとだけじゃないけど、一瞬一瞬が宝物だと思ってる!!」とつづった。

WATARUの投稿には、「Lalaちゃん美人さん」「大きくなったねぇ。可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）