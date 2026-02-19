読むのが難しいと思う「広島県の自治体」ランキング！ 2位「呉市」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、広島県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、「読むのが難しいと思う広島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「音読みだと『ご』になりやすく、正解の『くれ』とのギャップが大きい。地名として知らないと、まず当てられない」（20代男性／福井県）、「有名なので知ってはいたが、そうでないとまず読めない」（30代男性／神奈川県）、「知らなければ、そのまま『ごし』と読んでしまいそうです」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「読み方は知っていたが予備知識がなかったら読めなかった」（30代女性／東京都）、「あまにちし？全く読めない」（40代男性／岩手県）、「『はつかいち』という読み方だけでなく、一文字目の漢字が『甘』と勘違いする人が多いと思う」（50代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：呉市／37票広島県南西部に位置し、かつて海軍の本拠地として栄えた呉市（くれし）。戦艦「大和」が建造されたことでも知られ、「大和ミュージアム」などの観光スポットが有名です。一文字の漢字「呉」に対し、読み方がパッと浮かばない、あるいは別の読み方を想像してしまう人が一定数いたようです。
1位：廿日市市／100票100票を獲得してダントツの1位となったのは廿日市市（はつかいちし）でした。日本三景の1つ、厳島（宮島）を擁する世界的な観光都市です。非常に有名な場所ですが、古くからの市（いち）が「二十日（はつか）」に開かれていたことに由来する「廿日」という漢字が、現代人には非常に読みにくいものとなっています。
