バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「栃木県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「バターのいとこ」を抑えた1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「栃木県のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「なかなか手に入らないのでバレンタインなど特別な時に食べたい」（30代女性／宮城県）、「バターのいとこがシンプルに大好きだから。もしかしたら、バター系苦手な人もいるかもしれませんが、自分が美味しいと思ったものをプレゼントしたい」（40代女性／埼玉県）、「那須発のスイーツで、ご当地感×トレンド感のバランスが完璧」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「濃厚で美味しいチーズケーキが食べられそうだから」（40代女性／神奈川県）、「以前に食べたことがあり、また食べたいと思ったため。またホールサイズで特別感があるため」（30代女性／福島県）、「御用邸チーズケーキ、渡したいです。美味しいと有名なので、喜ばれると思います」（50代女性／新潟県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「栃木県のご当地スイーツ」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：バターのいとこ（GOOD NEWS）／61票2位は「バターのいとこ（GOOD NEWS）」でした。那須の恵みが生んだ新感覚スイーツとして話題の同商品は、無脂肪乳から作ったミルク感たっぷりのジャムを、バター香るワッフル生地でサンドしたもの。「ふわっ・シャリッ・とろっ」とした独特の食感が楽しめ、洗練されたパッケージも相まってギフトとして絶大な人気を誇っています。
回答者からは「なかなか手に入らないのでバレンタインなど特別な時に食べたい」（30代女性／宮城県）、「バターのいとこがシンプルに大好きだから。もしかしたら、バター系苦手な人もいるかもしれませんが、自分が美味しいと思ったものをプレゼントしたい」（40代女性／埼玉県）、「那須発のスイーツで、ご当地感×トレンド感のバランスが完璧」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／115票1位に輝いたのは、「御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）」でした。那須高原の定番ギフトとして全国的に知られるこのチーズケーキは、数種類のチーズを独自の配合でブレンドし、熟練の職人が丁寧に焼き上げた一品。しっとり濃厚な味わいと、滑らかな口どけ、そして常温での持ち運びが可能な点も、贈り物として選ばれる理由になっています。
回答者のコメントを見ると「濃厚で美味しいチーズケーキが食べられそうだから」（40代女性／神奈川県）、「以前に食べたことがあり、また食べたいと思ったため。またホールサイズで特別感があるため」（30代女性／福島県）、「御用邸チーズケーキ、渡したいです。美味しいと有名なので、喜ばれると思います」（50代女性／新潟県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)