「色気が溢れ出てます」目黒蓮、新ヘアスタイル披露にファン歓喜！ 「髪の毛の長さ神すぎる」
Snow Manの目黒蓮さんは2月19日、自身のInstagramを更新。オフショットで新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】目黒蓮の新ヘアスタイル
ファンからは「めめのセンター分け好きだなー」「この髪型、ほんとにお似合いです」「ナチュラルなのが素敵さ増し増し」「髪の毛の長さ神すぎる」「イケ散らかしてます笑」「色気が溢れ出てます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めめのセンター分け好きだなー」目黒さんは「FENDI×目黒蓮スペシャル企画『JOURNEY -“旅路”を始動」と告知し、7枚の写真を投稿。総柄のシャツの上にカジュアルなジャケットを羽織ったコーディネートもすてきですが、注目はヘアスタイルです。前髪や襟足など髪の長さが全体的に伸び、より色っぽさが増しています。
過去のオフショットと見比べると……2025年8月26日の投稿にも、撮影のオフショットを公開した目黒さん。今回の投稿より髪が短く、カジュアルフォーマルなブラックのコーディネートがとても似合っています。どちらのヘアスタイルがより好みか、ぜひ見比べてみてくださいね。
