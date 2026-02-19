ディズニー「サランラップ」＆「ジップロック」に新作登場！ ミッキーやミニーの春らしいデザイン
人気のディズニーキャラクターをデザインした「サランラップ」と「ジップロック」が、2月16日（月）から、全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで発売された。
【写真】ディズニーシリーズ初！ ピンク色を使った「フリーザーバッグ」も
■春らしいカラーを採用
今回数量限定で発売されたのは、ミニーマウスを中心とした“ミッキー＆フレンズ”のポップで躍動感あふれるデザインを採用した新作アイテム。
ラインナップには、グリーン基調の爽やかなパッケージにミッキーマウスとドナルドダック、グーフィーが配置された「サランラップ」や、ミニーマウスの多彩なアートをあしらいディズニーシリーズで初となるピンク色のプリントを使用した「ジップロック フリーザーバッグ M」が展開された。
また、ミニーマウスとデイジーダック、そして花々のアートを組み合わせたデザインがかわいい「ジップロック スクリューロック」や「ジップロック コンテナー 長方形480ml＆820ml」などが登場。いずれも、春らしい華やかな世界観を演出しつつ、実用性も兼ね備えたアイテムとなっている。
