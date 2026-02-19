【資料】駅前のタクシー乗り場

今年度中にタクシーの運賃を値上げする地域は全国２６の都道府県の３９の地域に上ったことが国土交通省のまとめで分かりました。群馬県内でも来月から約１１％の改定が予定されています。

国交省のまとめによりますと、今年度中に値上げを行ったエリアは２４地域あるほか、来月までに値上げをするとして新たな運賃を公表したのは１５地域あるということです。

このうち県内では来月１６日から新たな運賃が適用されます。東毛や中毛・西毛地域にあたる「Ａ地区」では初乗り運賃が１．３５７キロまで６００円から１．２３７キロまで６００円に、利根沼田地域や吾妻地域の「Ｂ地区」では、１．２１９キロまで６００円から１．１キロまで６００円にそれぞれ短縮されます。

また、走行距離や時間に応じた「加算運賃」も改定され、「Ａ地区」は２６８メートル１００円が２３９メートル１００円に、「Ｂ地区」は２１０メートル１００円が１８９メートル１００円となります。

全体としては「Ａ地区」が１１．３６％、「Ｂ地区」は１１．１２％の値上げとなります。

国土交通省によりますと、燃料価格高騰への対応や運転手の待遇改善を理由に値上げを申請する事業者が増えているということです。