温泉文化がユネスコ無形文化遺産の国内候補に選ばれたことを受け、実現に向けて取り組んできた関係者らが集まり、２０３０年の登録に向けて決意を新たにしました。

群馬県前橋市の群馬会館で開かれた報告会には温泉の関係者など約２００人が出席しました。

「温泉文化」は去年１１月、国の文化審議会でユネスコ無形文化遺産の国内候補に「神楽」とともに選ばれ、２０３０年に登録される見込みです。

「群馬県から実現する会」の岡村興太郎会長は「長年温泉に携わってきた者としてこんなにうれしいことはない。多くの皆さんのご尽力があり、実を結ぶことができた」と感謝の言葉を述べました。

また、登録に向けた知事の会で事務局長を務める山本知事が新年度には県の温泉文化関連の予算を増額して組織体制も強化する考えを示し「日本の温泉と言えば群馬県と言われるようになることが大事」と意気込みを語りました。

報告会の最後には関係者らが壇上にあがり、本登録に向けてそれぞれの温泉地の文化的価値や魅力を高めることで、「群馬県を温泉文化の聖地にしていく」と決意を表明し、気持ちを新たにしていました。