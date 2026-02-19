群馬県桐生市で生活保護の不適正な運用があったことを受け、県が県内の生活保護行政の状況を調査した結果、組織全体で統一的に対応する仕組みが十分でなかったことが分かりました。

これは、１９日の定例会見で山本知事が明らかにしたものです。

今回の調査は「統計分析」「支援団体や受給者への調査」「福祉事務所への調査」の３つの方法で行われました。その結果、権利の侵害や誤りが起きやすい場面ごとに対応のポイントを確認するツールがなく、組織全体で統一的に対応する仕組みが十分でないことが分かりました。

これを受けて県は、来年度中に、場面ごとのチェックリストを作成し、それを踏まえた職員の研修や監査時の確認を行いたいとしています。

また、生活保護を受給している人の割合、保護率と社会経済状況との関連を調査したところ、多くの指標で全国平均を下回っていることも明らかになりました。

県は、チェックリストの運用を通じて県内で同じ基準と権利尊重に基づく生活保護行政を徹底したいとしています。

山本知事「桐生での問題を見抜けなかったことはこの会見でも申し上げた通り反省しています。これから我々も今まで以上の注意を払って不適切な対応がないようにしていきたいと思います」