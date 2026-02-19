山形県内で水痘、いわゆる水ぼうそうの患者数が増加しています。県は、県全体の患者数が警報レベルになったとして注意を呼びかけています。

【写真を見る】水ぼうそうの患者数が増加 県全体の患者数が警報レベルに（山形）

県によりますと、今月９日から１５日までの１週間に、県内２６の小児科定点医療機関から報告があった水痘の患者数は、１．０８人となりました。

これは、注意報の目安となる１．０人を超え県全体を平均すると注意報レベルとなっています。

保健所別では、村山が２．７１人と最も多く、次いで山形市が１．０人となっています。そのほかの地域では基準値を下回っていますが、平均すると１．０８人となり注意報レベルです。

今年に入ってからの患者数は１１７人となっていて、去年の同じ時期の４０人と比べて大幅に増えています。

水痘は、空気感染や飛沫感染などで広がり、およそ２週間の潜伏期間を経て発症します。通常は軽症で済むことが多いですが、乳幼児や免疫の弱い人が感染すると重症化する恐れがあります。

県は、ワクチン接種が最も有効な水痘の予防策であるとして、幼児の予防接種対象者は確実に接種するよう呼びかけています。