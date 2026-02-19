ゆりやんレトリィバァ、魔女意識のコーデで大阪サプライズがい旋→学生沸く 『ウィキッド 永遠の約束』ファッションショー
お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが19日、大阪市内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』（3月6日公開）ファッションショーイベントにサプライズ登場した。
【全身ショット】ゆりやん、大阪がい旋 グリンダをイメージしたパーカースタイル
同作は、『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーが迷い込んだ「オズの国」で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく。
大阪では、前作に続いて阪急うめだ本店のほか、大阪文化服装学院とのコラボレーションが実現し、所属学生10人による『ウィキッド』オリジナルデザイン商品を販売。この一環として、ファッションショーが開催された。
ファッションショーでは、『ウィキッド』の世界から飛び出してきたかのような華やかな空間の中、学生たちがデザイン・制作した商品を身にまとったモデルたちが次々とランウェイを歩いた。
そして、フィナーレでサプライズ。ゆりやんが、グリンダをイメージした大胆な刺繍と個性あふれるフードデザインのジップパーカーを身にまとい、堂々と闊歩すると、会場は最高潮の盛り上がりとなり、映画の魔法のようなひとときとなった。
大阪がい旋を果たしたゆりやんは「ただいまー大阪！アメリカのLAより去年の11月に帰ってきました！結構います！（笑）。大阪に着いた時、いきなり駅で握手を求められて、あー大阪に帰ってきたなーと思いました」と喜び。ランウェイについて「とっても緊張しました。一緒に歩いたモデル学生さんのお洋服が本当に華やかで感動してしまって…」と声を詰まらせたと思いきや、変顔を披露し、会場の爆笑をさらっていた。
