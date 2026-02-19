iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の治療に使う再生医療製品について、厚生労働省の専門部会は条件と期限をつけて製造・販売を了承しました。今後、承認されれば、世界初のiPS細胞を使った製品になるとみられます。

iPS細胞は、神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。

iPS細胞を使った2つの製品について、厚労省の専門部会は19日、7年以内に有効性を検証するなどとした条件と期限をつけて製造・販売を了承しました。

了承されたのは、ベンチャー企業「クオリプス」が開発した心筋シートの「リハート」と、住友ファーマの「アムシェプリ」です。

「リハート」はiPS細胞をシート状に加工し、心不全の患者の心臓に貼り付けて治療するもので、「アムシェプリ」はパーキンソン病の患者の脳に移植し、症状の改善を目指すものです。

今後、承認されれば、世界初のiPS細胞を使った製品になる見込みです。

iPS細胞を作製し、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥京都大学教授は「iPS細胞を発表してから20年という節目に、大きな一歩を踏み出せたことを大変嬉しく思います」「医療として確立するには、多くの症例で安全性と有効性を確かめるプロセスが不可欠です」などとコメントしました。