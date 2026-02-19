Stray Kidsのメンバーらが番組内でJ.Y.Parkにそっくりの俳優の登場に「そっくりだ」「間違いなく本人だ」と衝撃を受ける場面があった。

【映像】J.Y.Parkそっくり俳優の素顔

世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsによる韓国地上波初の単独バラエティ番組である。

番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場。謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー8人が、現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子が描かれる。

料理対決を評価する審査員として、J.Y.Parkそっくりの俳優がサングラスをかけて突然登場。「どうも、餅ゴリです」と挨拶した。さらにサングラスを外してJ.Y.Parkそっくりの表情を披露すると、Stray Kidsのメンバーが一斉に「そっくりだ」「すごい」「間違いなく本人だ」「本人以上に本人みたいだ」と驚きの声を上げた。

J.Y.Parkそっくり俳優の正体はキム・ヒョンムク。あまりのそっくりぶりに視聴者からも「似てる しんどい」「爆笑」などの声が寄せられた。

