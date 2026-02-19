トップアスリートたちが、完成目前の陸上競技場で、感触を確かめました。

【写真を見る】｢記録が出やすいトラックでは…｣ 陸上･飯塚翔太選手やディーン元気選手らトップアスリートがアジア大会に向け競技場の感触確かめる

「名古屋市瑞穂公園陸上競技場」に現れたのは、日本やり投げ界のエース、ディーン元気選手や、オリンピック4大会連続出場中の短距離・飯塚翔太選手ら3人です。アジア大会に向けた改修が、来月末に終わるのを前に、トップアスリートたちが新しくなった競技場のトラックを走り、足元の感触を確かめました。

「景色が気持ちいい」トップアスリートが競技場にコメント

（飯塚翔太選手）

「やっぱり走りやすい。トラックが全部赤で統一されているので、景色がすごく気持ちいい」



（ディーン元気選手）

「2階席でも、すごく近くで競技が見られるような競技場。記録が出やすいトラックなのでは。活躍できるように、これから頑張りたい」

競技場の利用は再来月からで、ことしの9月19日にはアジア大会の開会式が行われます。