義足リハビリ中のハチミツ二郎「漫才復帰したら、全員泣かしてやろうと思って」

2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の後編が放送された。

思い出の味に舌鼓を打ちながら、二郎が「漫才」「プロレス」について語り…。

【映像】ハチミツ二郎が闘病を経験して知った「1番美味いもの」

2025年3月に放送された同企画の第1弾に続き、今回の第2弾では五反田で二郎が“有吉と行きたいスポット”を巡った。

最後に訪れたのは、多くのプロレスラーや芸能人に愛される名店「ステーキハウスリベラ」。

二郎が高校時代、五反田でアルバイトをしていたときに社長に連れてきてもらった「思い出の味」とのことで、岡山から上京してきた高校生にとって「1ポンド（約450グラム）のステーキなんて夢のような食べ物だった」と当時を振り返った。

同店で食事をしながら、義足となった二郎のリハビリの話に。

いま通っているのは「義足専門の病院」で、ダンサーの大前光市さんも通っているそう。24歳で交通事故により二郎と同じ左膝下を切断し、以来義足のダンサーとして活動する大前さんは、リオパラリンピックの閉会式でダンスを披露するなど世界を舞台に活躍している。

さらに、同施設には義手や義足をつけてパラリンピックなどで活躍した選手の写真なども飾られているそうで、二郎は「勇気づけられますよ」と語る。

続けて、自身も「漫才復帰したら、全員泣かしてやろうと思って」と、目標に据える復帰後のビジョンを力強く語った。

二郎はさらに、「またプロレスできるかなとも思ってるんですよ」とも。これを聞いた有吉は「いいね。ハンデがあるほど泣けるからね」とうなずきつつ、「俺も義足奪って二郎の頭ぶん殴りたい」とヒール丸出しの発言をしていた。