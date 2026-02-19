

○ＧｒｅｅｎＢ <3913> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の13.33％にあたる31万株(金額で3億3790万円)を上限に、2月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ファーストＡ <5588> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.7％にあたる19万4000株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から3月24日まで。



○瑞光 <6279> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.9％にあたる50万株(金額で5億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から3月3日まで。



○大崎電 <6644> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.4％にあたる150万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月20日から9月30日まで。



○丸藤パ <8046> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.75％にあたる17万株(金額で8億9760万円)を上限に、2月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○明和産 <8103> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.43％にあたる340万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は株式売出価格等決定日の6営業日後から10月30日まで。取得した自社株は11月30日付で全て消却する。



○高島屋 <8233> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.3％にあたる1035万7400株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○日石輸 <9074> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.36％にあたる4万5000株(金額で2億3265万円)を上限に、2月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年2月19日］



