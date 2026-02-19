新潟市秋葉区に住む70代の男性が、150万円のオレオレ詐欺の被害にあったことがわかりました。



警察によりますと、新潟市秋葉区に住む70代の男性は、12日に男性の自宅の固定電話に通信事業者や警察官を名乗る者から電話があり、「不審なメールが拡散されている。被害届を出した方がいい」「マネーロンダリング事件の捜査で男性名義のクレジットカードが見つかり、逮捕状が出ている。無罪を証明するためには銀行口座内にある紙幣番号を確認する必要がある」などと言われ、その後メッセージアプリでのやり取りを指示されました。



16日、男性は相手方から現金を用意するよう指示され、金融機関で現金を引き出す時の説明用として『請求書』が届けられました。『請求書』には、700万円の架空のリフォーム代が記載されていたということです。



男性は『請求書』を持って金融機関で150万円を引き出し、封筒に入った現金をビニール袋に入れて自宅前に置きました。男性が約1時間後に確認すると現金入りの封筒がなくなっていて、代わりに紙袋に入った150万円分のコピーされた札束が置かれていたということです。



その後、男性が家族に相談したところ詐欺だと分かり警察に届け出ました。



警察は、メッセージアプリで連絡をすることや逮捕を免れることを理由に、金銭の振り込みなどを指示することはないと注意を呼びかけています。