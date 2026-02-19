18日に発足した第2次高市内閣。高市首相が語った、永田町の慣例を破る異例の発言。そのオモテとウラ側を、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■“予算年度内成立”自民党内で容認論

──まずオモテの動きとして高市首相が会見で、解散総選挙で遅れた予算審議、「年度内成立」に強い意欲を示しました。そしてウラ側では、反発があった自民党内から容認論が出始めているということですが、どういうことでしょうか？

オモテの動きとして、18日夜の高市首相の会見で来年度予算について「年度内の成立を目指してまいりたい」という言葉がありました。

一方、ウラ側では、自民党の閣僚経験者からは「謙虚さがない」と冷ややかに見つつも「国民生活のためなんだからやるしかない」と。別の自民党幹部からも「総理がやりたいって言うんだから、こちらが日程を作ってあげないと」と、容認論が出始めています。

実際、想定されていた来年度予算案の審議入りの日程が、1日前倒しされる案が出てきています。

■予算案の審議時間、どうやって短縮？

焦点は、予算案の審議時間です。

予算委員会での審議は、首相や閣僚が出席して与野党の質問を受けますが、近年衆議院では70時間から80時間程度、確保されています。

ある自民党幹部は、年度内に成立させるために40時間台を想定しているとしています。どうやって半分も短縮するのか？

ある自民党幹部は「与党の質問時間を野党に譲ればいい」、また与党の維新の吉村代表は「夜にやってもいい」と、夜間の予算審議も提案しています。

吉村代表は従来の審議時間にこだわる勢力を「永田町的発想だ」と強く批判、「通例にとらわれる必要は全くない」と高市首相を徹底して支える姿勢を示しています。

一方、野党・国民民主党の幹部は「与党の質疑時間を削ると言うが、そんなに自分たちの質疑は軽いんですか」と、皮肉交じりに指摘しています。

■新たな党幹部人事に「旧安倍派の復権」の声

──次に、自民党内の新たな動きのオモテとウラをみていきます。まず、オモテの動きとしては「自民党幹部に不記載議員を新たに2人登用」しました。そしてウラ側では「旧安倍派の復権」と「麻生派の拡大」。閣僚の顔ぶれは変わりませんでしたが、党の人事で新たな動きがあったんですね？

はい。まずオモテの動きとして、19日に自民党の新たな幹部人事が出ました。党の最高意思決定機関である総務会で了承されました。

まず、選挙対策委員長にこれまで委員長代行だった西村元経産相が決まりました。そして、組織運動本部長には松野元官房長官が新たに決まりました。いずれも「安倍派5人衆」と呼ばれた旧安倍派の幹部でした。

ウラ側では「旧安倍派が一気に復権した」という声が出ています。ある旧安倍派の議員の言葉です。

■麻生派に新人議員14人加入 旧派閥にも

別の動きも出ています。

19日昼には、自民党で唯一残る麻生派が会合を開きました。ここに新人議員が14人、加入しました。新人66人のうち14人が派閥に入ったことになります。麻生派はこれで総勢60人になりました。麻生氏の側近は「まだ増えそうだ」と話しています。

また旧茂木派は国会召集日の18日昼、旧岸田派は19日昼に、会合を開いたという情報も入っていて、元の派閥メンバーで集まったようです。

──自民党は、ほとんど派閥を解消したのではなかったのですか？

実際、安倍派や茂木派、岸田派が復活しているわけではありません。ただ、人間関係は一定程度、続いています。

そうした中でグループとして集まり、実際に麻生派以外でも新人が仲間に加わった旧派閥もあります。

■派閥…グループとして存続か

ある旧安倍派の議員は「これだけ人数が増えたら教育や情報共有でグループ分けは必要。人事やカネを切り離せば、派閥は否定されるものでもない」と話しています。

また、別の旧安倍派の議員は「派閥復活はさすがにできない。そんなことをしたら自民党が終わる」とも話しています。

高市首相は選挙後の会見で、不記載議員について「国民の理解が得られたとは考えていない」とする一方で、「国民の皆さまのために全力で働いてもらいたい」とも話していました。

自民党では1990年代前半にも派閥を解消し、その後復活させた歴史があります。

派閥には、先ほど紹介した議員が言うように、新人の教育や情報共有など利点を指摘する声も党内にはあります。派閥を解消したことで、かえって「透明性が下がった」と指摘する声もあります。

グループとして存続するにしても、再び「政治とカネ」のような問題を引き起こさない運営なのかどうか、私たちは厳しくみていく必要があります。