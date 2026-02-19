ブロッコリーが昇格する「指定野菜」って…生産の現場と栄養価は？ 専門家による簡単レシピも
ブロッコリーが今年4月に指定野菜へ追加されます。
【写真を見る】ブロッコリーが昇格する「指定野菜」って…生産の現場と栄養価は？ 専門家による簡単レシピも
指定野菜とは「消費量が多い野菜の安定供給」を目的として国が定めるものです。
指定野菜14品目：キャベツ、キュウリ、サトイモ、ダイコン、トマト、ナス、ニンジン、ネギ、ハクサイ、ピーマン、レタス、タマネギ、ジャガイモ、ホウレンソウ
ブロッコリーは、指定野菜に準じる「特定野菜」でしたが、2023年までの5年で消費量が10％以上伸びていて、農林水産省は他の指定野菜と消費量が遜色ないとして今年4月に指定野菜へと移行させます。
52年ぶりの新たな指定野菜ということで注目度が上がるブロッコリー、その魅力に迫りました。
記者「八代平野にあるブロッコリーの生産現場にやってきました。開放感がある場所ですが、この区画で約1万6000本から7000本のブロッコリーが栽培されているということです」
ここでブロッコリーを栽培している平岡祥吾さんです。
ブロッコリーを生産 平岡祥吾さん「こう切って上を整えてこれで出荷できるように。今が旬です」
一つ一つ手作業で収穫し、年間約20万本を出荷しています。
指定野菜になると価格が大幅に下がった時、農家が生産をやめてしまわないよう、国が一定の割合で収入を補填します。
平岡さん、収入減に備え、すでに保険に入っているため指定野菜になっても収入面で変化はないと言いますが、気持ちの面では・・・
ブロッコリーを生産 平岡祥吾さん「必要とされる野菜になったと思うのでより作りがいがあるおいしいブロッコリーを食べていただくために仕事頑張ろうという気持ち」
青果店を覗くと――
熊本市内にある、この青果店では、ブロッコリーが看板商品の一つです。
八百柿 柿山博史さん「ブロッコリーは食べやすくて栄養価も高いので常にお店に置いています」
国は、消費者のメリットとして「価格の安定」を挙げています。
「安定供給が本当にされれば、僕らも売る方としても消費者さんが買う方としても嬉しいので、今後に期待している」
やっぱりブロッコリーって
ブロッコリーを買った人は・・
客「やっぱり体にいいっていうから、ブロッコリーは」
ブロッコリーの栄養素について、管理栄養士の尚絅大学寺本ミユキ准教授に聞きました。
尚絅大学 生活科学部 寺本ミユキ 准教授「タンパク質が多く含まれている点や、カリウムとかカルシウムとか、ビタミン類も豊富に含まれている野菜」
ただ、ゆでるとビタミンやカリウムが溶け出すため、調理法としては、おすすめしないということです。
寺本ミユキ 准教授「電子レンジ加熱によって短時間で火を通す調理法がおすすめです」
ブロッコリーの簡単メニュー
そこで、レンジで加熱したブロッコリーを使った簡単メニューを寺本准教授に教えてもらいました。
「ブロッコリーを使った主菜を作ります」
ブロッコリーと鮭とエリンギに市販のコーンスープをかけチーズを乗せます。
オーブンで10分ほど焼くとグラタンの完成です。
さらにもう1品。
「ブロッコリーを入れた熊本県の郷土料理のだご汁を作っていきます」
ブロッコリーの茎の部分は先に汁に入れておいて、最後に加熱済みのブロッコリーを入れると出来上がりです。
記者「ブロッコリーの食感がしっかり残ってる中に味噌の風味がからんで、とてもおいしいですね。食生活が乱れがちな私にとって、体が求めていたのは、これかもしれません」
グラタンも、ブロッコリーとコーンスープ、チーズの相性が抜群です。
指定野菜となるブロッコリー。
栄養素の高さと調理の簡単さで存在感がさらに高まるかもしれません。
寺本准教授に、ブロッコリーの味の変化、バリエーションを尋ねると
①マヨネーズとケチャップ1対1のソース
②塩こんぶとごま、ごま油をあえて
③オリーブオイルにチューブのおろしニンニクを少々、さっと炒める
そして最後に紹介するのが、『南関あげまき寿司・寺本スペシャル』
熊本県南関町の特産「南関あげ」で酢めしとニンジン、タマゴそしてホウレンソウの代わりにブロッコリーを巻きます。
南関あげの弾力ある食感とブロッコリーの食感を一緒に味わえるということです。