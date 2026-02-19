ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）で2位につけた坂本花織。演技中に撮られた1枚の写真が「一瞬、バク転してるのかと思った」「めちゃくちゃにセンスしかない…」と話題を呼んでいる。

あらゆる角度からカメラが向けられる五輪ならではの1枚だった。

オリンピック公式Xが掲載したのは坂本のスピン。天井から撮影された構図のため、「MILANO」と文字が刻まれたリンクが壁のように見える。投稿には「一瞬、バク転してるのかと思った 凄くきれい」という声も上がったほど。

一流カメラマンが世界から集うオリンピックの舞台。さまざまな競技で技術が凝縮された写真が撮影され、写真とXの相性もあいまって、オリンピックを楽しんでいるユーザーの間で、たびたび話題になっている。

坂本の写真もその一つ。ほかにも「上から見るとこうなるのか。綺麗でびっくりする」「なにこの写真、めちゃくちゃにセンスしかない…」「私たちファンの宝物の1枚になると思います」などの声が寄せられ、3万を超える「いいね」がついた。

ただ、ファンが最後に見たいのは坂本が金メダルを胸に提げるところ。運命のフリーは19日（日本時間20日）に行われ、午前7時前に決着する。果たして、すべてが決まった後で、どんな写真が撮影されるだろうか。



（THE ANSWER編集部）