ウソの不動産取引をもちかけ、約3億円をだまし取ったとして2人が逮捕された事件。2人は、詐欺の発覚を免れようとしていた可能性も…。

きのう逮捕された、東京都の不動産会社navyトラストの社長、坂井邦昭容疑者81歳と、この会社の取締役 山田浩幸容疑者54歳。

2人は、名古屋市中村区の不動産会社の社長にウソの不動産取引をもちかけ、約3億円をだまし取ったなどの疑いで逮捕されました。

東京都内の不動産を21億円で購入… “架空の売買契約書”

坂井容疑者らは2022年11月、まず、東京都内の不動産を21億円で購入するという架空の売買契約書を被害者に提示。



そのうえで「36億円で転売する相手を確保している。21億円支払ってくれれば転売利益の6割を渡す」ともちかけ、「中間金として3億円を振り込んでほしい」などとウソをつき、だまし取ったといいます。

「転売する相手との話が破談になった」

坂井容疑者らは被害者に、この不動産を所有する会社の役員や転売相手とされる人物と何度も面会させていましたが、いずれも坂井容疑者らの知人男性がなりすましていて、身分証なども偽造していました。

被害者は中間金を含め21億円を支払い、実際にこの不動産を取得しましたが、坂井容疑者らは「転売する相手との話が破談になった」などと話したということです。警察は、詐欺の発覚を免れようとしていたとみて調べています。