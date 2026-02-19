Googleは、Pixelシリーズの最新モデル「Google Pixel 10a」を米国で2026年3月5日に発売することを発表しました。現地での販売価格は499ドル〜。日本でも発売が予定されていますが、発売時期や価格は未定です。

「Google Pixel 10a」

記事のポイント お手ごろな価格で人気のPixel Aシリーズに新モデル「Google Pixel 10a」が登場。日本での発売も決まっているとのことで、正式発表が待ち望まれます。

「Google Pixel 10a」は、6.3型有機ELディスプレイを備え、解像度は1080×2424ドット。ディスプレイは前モデルのPixel 9aより約11％明るくなり、ピーク輝度最大3000ニトを実現しています。

最大の特徴は背面のカメラバーが廃止され、筐体と一体化して完全にフラットになったこと。背面を下にして机などに置いた際に、カメラバーの出っぱりによるガタつきがなくなり、安定して置くことができます。

Pixel 9aと同じく「Tensor G4」プロセッサーを搭載。メモリは8GBで、ストレージは128GBと256GBが用意されます。

カメラは、背面が4800万画素と超広角の1300万画素とのデュアル構成。フロントカメラは1300万画素。

カラバリはLavender、Berry、Fog、Obsidianの4色が展開されます。

