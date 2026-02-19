高島彩アナ、47歳の誕生日を報告 井上清華アナがサプライズ祝福
フリーアナウンサーの高島彩が19日、自身のインスタグラムを更新。2月18日に47歳の誕生日を迎えたことを受け、フジテレビの井上清華アナウンサーにサプライズで祝福されたことを明かした。
【写真】高島彩アナ＆井上清華アナの2ショットをもう1枚
高島は「せいかちゃんとランチ」と書き出し、「先日、サプライズでお祝いしてくれて プレゼントまでいただいちゃいました やさしさが沁みますー」と報告。投稿された写真には、花束やプレゼントを手に、井上アナと寄り添って笑顔を見せる2ショットが収められている。
さらに「2人でお喋りしすぎて あっという間の3時間」と振り返りつつ、「目が覚めて テレビをつけたらそこにいる カラッとした明るさと 柔らかで朗らかな笑顔 その存在に元気をもらう毎朝です」と、井上アナへの思いをつづった。
最後は「ありがとー！！！」と感謝の言葉で締めくくっている。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）
