（左から）高島彩アナ、井上清華アナ　※「高島彩」インスタグラム

写真拡大

　フリーアナウンサーの高島彩が19日、自身のインスタグラムを更新。2月18日に47歳の誕生日を迎えたことを受け、フジテレビの井上清華アナウンサーにサプライズで祝福されたことを明かした。

【写真】高島彩アナ＆井上清華アナの2ショットをもう1枚

　高島は「せいかちゃんとランチ」と書き出し、「先日、サプライズでお祝いしてくれて プレゼントまでいただいちゃいました やさしさが沁みますー」と報告。投稿された写真には、花束やプレゼントを手に、井上アナと寄り添って笑顔を見せる2ショットが収められている。

　さらに「2人でお喋りしすぎて あっという間の3時間」と振り返りつつ、「目が覚めて テレビをつけたらそこにいる カラッとした明るさと 柔らかで朗らかな笑顔 その存在に元気をもらう毎朝です」と、井上アナへの思いをつづった。

　最後は「ありがとー！！！」と感謝の言葉で締めくくっている。

引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）