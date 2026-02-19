「楽ちん × プチプラ」って天才！【ハニーズ】でロングセラー♡「大人気スニーカー」

そろそろブーツを脱いで、足元を軽やかにアップデートしたいところ。春のお出かけの相棒になってくれそうなスニーカーを【ハニーズ】で見つけたので紹介します。機能性優秀なのに2,000円台というお手頃価格で、ロングセラーなのも納得の一足。大人コーデにも取り入れやすいデザインなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

コスパ優秀！ 一足は持っておきたいスポーティースニーカー

【ハニーズ】「快適ラインスニーカー」\2,980（税込）

スポーティーなデザインながらモノトーンなどベーシックなカラー展開で、大人カジュアルにもきれいめにも合わせやすいスニーカー。片足約200gと軽量なうえ、クッション性のある中敷きと約2cmのソールが足への衝撃を吸収し楽に歩けそうです。さらに中敷きには、これからの季節に嬉しい抗菌・消臭・抗ウイルス機能付き。それでこの価格ならコスパ優秀と言えそうです。

きれいめのシャツをカジュアルダウン

シックなモノトーン & スマートなフォルムのスニーカーは、きれいめカジュアルとも好相性。ロングスカートに合わせれば、足首が見えて足元が軽やかに。春らしいシャツは、ゆったりサイズを選ぶならベルトでウエストマークすると、メリハリがついて大人らしく上品に仕上がります。

