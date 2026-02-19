【連載】櫻澤の本気 II 第9回『今年で結成10周年』
まずは、この記事を見てもらいたい。バンドとして初のインタビューに初のアーティスト写真。このアーティスト写真で被っている仮面はkazuma君のアイデア。黒いモノしか身につけないというポリシーを持っている櫻澤に気遣ったkazuma君は、わざわざ黒い仮面を用意してくれた。
2016年3月5日、昨年末に閉店した東京・目黒鹿鳴館にてgibkiy gibkiy gibkiyとして、初ライブだった。入念なリハーサルをこなし、並ならぬ思いで初ライブに備えていた。
当日の朝、目覚めると右目に違和感があった。その違和感は次第に痛みに変わって、目を開くことが出来なくなった。涙がボロボロと溢れ出して、痛みは激痛に変わり、立ち上がることもままならなくなった。マネージャーにことの顛末を告げ、自宅まで迎えに来てもらいつつ、近所の眼科で診てもらうことに。
眼科とはいえ、午前中の病院には診察待ちの人、人、人。待合室でのたうち回る自分を鑑みて、急患扱いで診てもらうことに。診断結果、どうも右目が開いたままで眠っていたことで、埃が目に入り眼球を傷つけてしまったとのことだった。目薬他、痛み止め的なものを貰って、マネージャーの運転で目黒鹿鳴館を目指すことに。
病院から貰った薬のお陰で、移動中に痛みは多少和らいだけど、右目は真っ赤で半分くらいしか開かない状態。そこで、黒い仮面を被ってライブ本番をこなすことに。次第に回復はするんだけど、片目が開かないだけでもちょっと違和感があったことを覚えている。いやぁ、目が痛いだけで、人間は大ダメージを受けるんだなぁっと。
櫻澤視点でのgibkiy gibkiy gibkiyの成り立ちというか、前史的なものを紹介しますね。
2014年2月27日、aie(vo&g)、清(vo&b)とで組んでいるTHE MADCAP LAUGHSの名古屋公演があった。共演はBAKIさん。このライブにはkazuma君が観に来てくれた。そしてその打ち上げが盛り上がり、翌日の京都公演でkazuma君とaieとのhighfashionparalyzeがオープニングアクトで出演することになった。歴史は夜作られるんだなぁっと。
翌日の京都、highfashionparalyzeを初めて観た。音楽ではあるのだけれど、自由なkazuma君の導線をaieが支えているような、異質で刺激的で興味がそそられるモノだった。
それから約9ヶ月後の2014年11月20日、櫻澤主催の自身の誕生日企画＜暗黒秋櫻＞。この年の＜暗黒秋櫻＞は2部構成で、1部：東京・下北沢GARDEN、2部：東京・新宿LOFTで開催した。2部の演目のひとつにhighfasshionparalyzeにドラムで参加することを試みたんだ。
バンドのリズムを支えるようなものではなく、メロディー楽器的な？ いやいやちょっと違うな、ドラムでkazuma君とaieとで会話をするような感じでアプローチをした。このアプローチをkazuma君は気に入ったようで、これ以降、highfashionparalyze + sakuraという名義で何本かライブをした。初期gibkiy gibkiy gibkiyの楽曲には、この時のアプローチの影響が大きかったかもね。
いやぁ、今年でバンド結成10周年かぁ…。昨年kazu君に言われるまで気づかなかったよ。10年って、あっという間だね。
引き続き、よろしくお願いします。
■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞
【東京公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY
avantgarde,barbarian “唾液”＞
3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia
open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン
LivePocket：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30
【大阪公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞
4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER
open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
【名古屋公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞
4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
■＜Rayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ”Moving on！”＞
03月14日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
03月15日(日) 群馬・前橋DYVER
03月21日(土) 宮城・仙台darwin
03月22日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
03月24日(火) 福島・郡山Hip Shot Japan
03月28日(土) 愛知・名古屋ELL
03月29日(日) 三重・松坂LIVE HOUSE M’AXA
04月04日(土) 富山・SOUL POWER
04月05日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
04月11日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
04月12日(日) 滋賀・U☆STONE
04月18日(土) 神奈川・新横浜New Side BEACH!!
04月19日(日) 千葉・柏PALOOZA
05月09日(土) 高知・Xpt.
05月10日(日) 徳島・club GRINDHOUSE
05月30日(土) 秋田・Club SWINDLE
05月31日(日) 山形・ミュージック昭和Session
06月13日(土) 熊本・B.9 V1
06月14日(日) 佐賀・GEILS
06月16日(火) 長崎・DRUM Be-7
06月18日(木) 山口・周南rise(LIVE rise SHUNAN)
06月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
07月04日(土) 長野・CLUB JUNK BOX
07月05日(日) 山梨・甲府CONVICTION
08月29日(土) 愛媛・松山サロンキティ
08月30日(日) 香川・高松DIME
09月04日(金) 青森・Quarter
09月06日(日) 北海道・札幌cube garden
09月12日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
09月13日(日) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)
09月24日(木) 島根・松江aztic canova
09月26日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs
09月27日(日) 岡山・YEBISY YA PRO
10月06日(火) 兵庫・神戸VARIT
10月08日(木) 鹿児島・CAPARVOホール
10月09日(金) 宮崎・LAZARUS
10月11日(日) 大分・DRUM Be-0
10月12日(月/祝) 福岡・DRUM Be-1
10月17日(土) 石川・金沢Az
10月18日(日) 福井・CHOP
10月28日(水) 和歌山・CLUB GATE
10月29日(木) 京都・MUSE
10月31日(土) 広島・Live space Reed
11月01日(日) 奈良・EVANS CASTLE HALL
11月03日(火/祝) 静岡・Live House浜松窓枠
11月23日(月/祝) 東京・EX THEATER ROPPONGI
11月28日(土) 沖縄・桜坂セントラル
▼チケット
\7,500(税込)
※スタンディング ※整理番号付
※ドリンク代別途必要(5/31山形公演を除く)
