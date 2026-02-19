◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ）

複合の最終種目で初実施される団体スプリントの前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、今大会が五輪での最終戦となる渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で挑んだ日本は、２人の合計２３１点で３位。渡部は１１９メートル、山本は１２５・５メートルを飛んだ。後半距離（７・５キロ）は、トップから２１秒差でスタートする。

今季で引退する渡部にとって自身６度目の五輪で最後のレース。五輪通算４つのメダルを獲得した３７歳のレジェンドは前半ジャンプ終了後のインタビューで「何も残らないぐらいすべて置いていきたいなと思います」とコメントした。

この言葉にネットも沸騰。ネット上には「渡部暁斗の全て置いてくるって言うコメントですでに涙腺崩壊 ガンバレ、暁斗！」、「渡部暁斗選手、最後のオリンピックでこの順位…！震えます。１位と２１秒差なら、後半のクロスカントリーで十分に逆転金メダルも狙える位置。日本一丸となって、レジェンドの有終の美を全力で応援しましょう！」、「山本選手の渡部選手への思いも伝わるジャンプでした 後半クロスカントリー、チーム力で頑張れ」などの応援の声が集まった。