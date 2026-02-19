ラーメン二郎に毎日通い続ける男がいる。SNSやYouTubeで活動する直系二郎大好きマンさんだ。900日以上連続でラーメン二郎を食べ続け、年間1200杯以上を平らげる。それでも健康は維持できているというから驚きだ。

1日最高14杯という驚異の記録を持つ彼の二郎愛はいったいどこから来るのか。ライター・鼠入昌史氏が話を聞いた。



取材に応じた直系二郎大好きマンさん（本人Xより）

「二郎特異体質じゃないかなと、自分で思っているんです」

直系二郎大好きマンさんが初めてラーメン二郎を食べたのは高校1年生の時だった。最初は数カ月おきに行く程度だったが、目黒店に行ったときに「完全にハマった」という。

「とてつもなく美味しくて、『こんな美味しいものがこの世にあるんだ！』と思って。高校生ながら、なんだこれってなりました。

本格的にペースが上がったのは大学生になって時間ができてからですね。1日で昼と夜の2回行くことができるぞ、となって。だんだん週に3回、4回と増えて行ったんです」

成人式の日に初めて1日2回の「連食」を経験し、大学2年生の時には全店制覇を達成。次第にタガが外れていき、連食をするのが日常になった。

「僕は燃費が悪いんです。だから、いくら食べても食べても食べられる。それは子どもの頃からですね。二郎だったらもっと食べられる。二郎特異体質じゃないかなと、自分で思っているんです」

「ラーメン二郎が美味しいから通っている」

二郎を毎日食べ続ける理由については「食べない日があることが嫌なんです」と語る。

「二郎は店舗によって、時間によって味が違って奥深い。ラーメン二郎が美味しいから通っているし、それを伝えているんです。あんなに美味しいんだから行く人が増えれば、それでいいんじゃない、って思っています（笑）」

900日を超える連続記録を更新し続ける彼の二郎愛は、今日も続いている。

