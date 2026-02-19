柏木由紀「この一手間で」目元の透明感アップ！愛用のアイシャドウベースを紹介

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ

■アイメイクに

動画内に登場したのはこちら！

KATE/カラーコントロールアイベース EX-1しのばせラベンダー 税込731円（編集部調べ）

アイシャドウの発色を見たままの印象に導いてくれるアイシャドウベース！柏木さんは、青みをプラスし透明感をアップするタイプを使用。しかし現在は終売が発表され、在庫限りで販売は終了となっていますので、気になる方はお早めにチェックを！

柏木さんはこちらを紹介しながら「これでまぶたを、やっぱ透明感大事なので、透明感を出すために」と語り、アイメイクの透明感アップをしてくれるアイテムだとコメント。

その効果について「この一手間で夕方以降とかのアイシャドウのくすみをなくせるので」とアイシャドウの発色の持ちが良くなると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！