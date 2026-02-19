将来、どんな人たちと協力してどんな仕事をしていきたいか。

そんな問いにユニークな方法で向き合う特別授業がきょう山形市の中学校で行われました。

人生は、選択の連続。きょう、山形市立第二中学校の二年生を対象に行われたのは、少し変わった「キャリアの授業」。

舞台は架空の都市、「まいひな市」。人口減少などが進むこの都市に住む市民になりそれぞれの課題を解決しポイントを獲得していくカードゲームです。

自分のかなえたい事業を成功させるには一人の力では足りません。他の業種の人たちと協力、つまり業務連携する必要があります。

そんな社会の仕組みをカードゲームで学ぼうというのです。

■楽しく学ぶ生徒たち！

学ぶと言っても、生徒たちは楽しそう。

生徒「完璧です！（自分の理想まで）もうちょっとですね」

生徒「バトルじゃなくて協力制だから、いざこざがなくていいなと思う」

ゲームを通して世の中に多くの職業があり、そのどれもが他業種と協力して成り立っていることに気づく生徒たち。

この授業はキャリアを考えるきっかけを作ってもらおうと総合人材サービス会社のマイナビが全国で行っているもので、山形県では、はじめての開催です。

マイナビ山形支社 小池正徳 支社長「きょう色々な業種があることを知ってもらえたので幅広い視野で前向きに考えてほしい」

■ゲームが終わると...

ゲームが終わると、生徒たちは登場した様々な仕事を振り返り、理解を深めます。

さらに、他の班がどんな方法で都市を活性化させたのかも気になるようで。

意見が食い違うからこそ新たな選択肢と可能性が生まれる。

生徒達は、授業を通して仕事を通して社会の一員になることを考えているようでした。