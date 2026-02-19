ドイツのレジェンドに並ぶ！レバークーゼンの三十路エースがクラブ史に刻まれる大活躍「フィニッシュの精度が凄まじいね」【CL】
現地２月18日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフ第１レグ、オリンピアコスの本拠地に乗り込んだレバークーゼンが２−０の快勝を収めた。この一戦で眩い輝きを放ったのが、２ゴールを叩き出したFWパトリック・シックだ。
ドイツ紙『ビルト』によれば、チームを勝利に導いたチェコ代表の30歳は、この一戦でふたつの栄誉も手にしている。ひとつはレバークーゼンのCL通算200ゴール目のスコアラーとなったこと。もうひとつは、CLのノックアウトラウンドで１試合２ゴールを決めたレバークーゼン史上２人目の選手になったことだ。１人目の達成者は元ドイツ代表のレジェンドであるミヒャエル・バラックで、2001−02シーズンの準々決勝リバプールとの第２レグ（４−２の勝利）で記録していた。
「知らなかったよ。ずいぶん昔の話だね。嬉しいけど、もっと良い結果になっていたかもしれない。僕にはもうひとつ決めるチャンスがあったから。でも、２つとも決まってホッとしてる。前半はタフな展開だったけど、今日の出来と勝点３には十分満足だよ」
レバークーゼンのカスパー・ヒュルマン監督は試合前からシックの好調ぶりに気づいていたという。ビルトが指揮官の言葉を伝える。
「フィニッシュの精度が凄まじいね。ここ数日のトレーニングを見ていても、彼は本当にキレていた。１点目のシーンはランニングの質が非常に高く、至って冷静だった。こうした試合では、やはりパトリックの経験値の高さが際立つよ」
今シーズンのCL７試合に出場し、４ゴールすべてを敵地で決めているシック。エースのクラブ史に刻まれる活躍で、レバークーゼンが２シーズン連続のベスト16進出に大きく近づいた。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【動画】フィニッシュの精度が抜群！シックの２ゴール
