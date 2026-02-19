2026年2月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
つまずきを感じそう。弱音を吐かなければ運気は回復していくはず。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
感情的になって周囲とぶつかるかも。冷静さが必要な日に。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
芸術に親しむと厄払い効果が。絵画展や写真展は◎。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
現実を見つめる目が大事な日。運気はぐっと上向きに。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
耳に心地よいことを言う人よりも、苦言を呈する人を重視して。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ウソや隠し事が露見して窮地に……。誤魔化さずに謝ること。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
神経質になってイライラの連続に。深呼吸で心を静めて。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
タメになる情報をゲット。友達に連絡をとってみること。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人の買いものに付き合って。率直なアドバイスをすると感謝されそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
買い物運◎。家庭雑貨やインテリア用品に掘り出しものが。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自我が強くなる日。ただしケンカ腰にならないように注意して。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
突然の思い付きはすぐに実行を。相当な成果があるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)