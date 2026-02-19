初任給の引き上げの動きについてです。

帝国データバンクが今月行ったアンケートの結果を見ていきます。

今年4月入社の新卒社員の初任給について、有効回答のあった496社のうち、前年度から「引き上げる」と回答した企業は、67.5％にのぼりました。

引き上げ額の平均は、9462円となっています。

初任給の金額を見てみると、20万円未満の割合は17.8％。

20万円～25万円未満が61.7％、25万円以上は20.5％に。

前年度と比較すると、20万円未満が約7ポイント減少し、25万円以上は約7ポイント増えています。

県内でもここ数年、賃上げの動きは加速しています。

県の内外で冠婚葬祭事業などを展開するメモリードは、今年4月から大卒の初任給を27万円に引き上げると発表しました。

県内をはじめ、九州北部を中心に冠婚葬祭や観光事業などを展開するメモリード。

今年春に入社する社員の初任給について、4年制の大学卒業者は26万円から27万円に。

短大や2年制専門学校卒業者は、21万円～22万円など、それぞれ1万円引き上げます。

メモリードではおととしから毎年引き上げを行っていて、2023年と比べると大卒の初任給は、6万円増加したことになります。

引き上げの理由についてメモリードの担当者は「人材獲得競争が激化する中、待遇改善で優秀な人材を確保し、事業拡大を加速化させる」としています。

また長崎市に本社を置く福徳不動産では、去年8月にベースアップを実施。

この影響で今年4月入社の社員は、約27万円となっています。

これは去年4月時点より、約5万円の引き上げとなっています。

帝国データバンクは、アンケート結果や引き上げの動きについて「中小企業では厳しい経営環境の中、大企業で加速する賃上げの流れに追随するため、引き上げの動きが強まっている」としたうえで、

「小規模企業では最低賃金の上昇への対応も負担が大きく、初任給引き上げに踏み切れない企業が少なくない」としています。