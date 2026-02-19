「4回経験したのかな」ディーン・フジオカ、新人時代を振り返り『日プ新世界』メンバーにエール！
俳優・アーティストのディーン・フジオカが19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇。自らが国民プロデューサーを務め、3月から「Lemino」にて独占無料配信を開始するサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』について、過去の経験談を交えながら言及しました。
【『Lemino NEXT STAGE』に登壇したディーン・フジオカ】
「たくさんの若者たちが夢を追いかけて挑戦を乗り越えていくっていう、その趣旨は変わらないと思うんですけど、新世界っていうものがどういう概念なのかっていうのをすごく考えさせられました」と続けています。
デビュー当時はSNSがなかったこともあり、手探りの状態だったことも明かしながら、それでも活動を続けてきた過去に「常に『変化していく』っていうことを楽しみ続けられたからなのかなとも思っている」と語ったディーンさん。その上で同番組のオーディションメンバーに向けて「挑戦すること自体に意味がある、そして成長であったり変化することを楽しむっていう気持ちを忘れないでいてもらえたらな、なんて思って国民プロデューサー代表を務めさせていただいております」とエールを送りました。
シリーズ初の全世界配信、全世界投票を実施するなど、より大規模に進行する同番組。配信開始が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)
【『Lemino NEXT STAGE』に登壇したディーン・フジオカ】
「まさかこんな大役を担わせていただけるとは」JO1やINI、ME:Iなどを輩出してきた大人気サバイバルオーディション番組の第4弾として注目を集める同番組。国民プロデューサー代表に決定した際の心境についてディーンさんは「びっくりしましたね。まさかこんな大役を担わせていただけるとは思ってもいなかったです」と明かしたディーンさん。
「自分は『新人』っていうものを4回経験した」香港、台湾、北米、日本でそれぞれデビューした経歴を持つディーンさんは「自分は『新人』っていうものを4回経験したのかな」「毎回改めて自己紹介をする機会っていうものをいただいてたわけなんですけど。当時はもう、大変だなとしか思わなかったんですけどね」「本当にこう、積み上げてはゼロからまたやり直して、国を変えたり、あとは業種を変えたりもしてきた」と、新人時代を振り返りました。
デビュー当時はSNSがなかったこともあり、手探りの状態だったことも明かしながら、それでも活動を続けてきた過去に「常に『変化していく』っていうことを楽しみ続けられたからなのかなとも思っている」と語ったディーンさん。その上で同番組のオーディションメンバーに向けて「挑戦すること自体に意味がある、そして成長であったり変化することを楽しむっていう気持ちを忘れないでいてもらえたらな、なんて思って国民プロデューサー代表を務めさせていただいております」とエールを送りました。
シリーズ初の全世界配信、全世界投票を実施するなど、より大規模に進行する同番組。配信開始が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)