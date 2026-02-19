【Lemino NEXT STAGE】山田孝之、「単発で終わらせるつもりはない」俳優オーディションに意気込み
【『Lemino NEXT STAGE』での貫禄たっぷりな山田孝之】
「フリーランスの方がすっごい応募してくれて」経験も実績も実力も問わず、まだ見ぬ俳優を発掘し共に代表作を創る新しいオーディション番組『THE OPEN CALL-MAIN PARTNER 山田孝之-』。審査兼任のメインパートナーを務める山田さんは長髪姿にたっぷりの髭を蓄えてステージに登場すると、「“俳優”の山田孝之です」と職業を強調した自己紹介を披露しました。
同プロジェクトの現状について「現段階でも、かなり多くの方が応募してくださっていて、少しずつ僕もビデオの方を見ているんですけど……面白いです。面白くなりそうです。色んな方が応募してくれてます」と明かし、さらに「フリーランスの方がすっごい応募してくれてるんですよ。まあ、これから多分事務所の人たちドカッと来ると思うんですけど（笑）」と言及。「まあ、頑張って見て、素敵な人たちと出会えるように、いい映画を作れるよう頑張ります」と意気込みを語りました。
「単発で終わらせるつもりはないので」さらに進行役を務めたフリーアナウンサー・皆藤愛子さんが「オリジナル映画以外にもさまざまな展開を計画されているのでしょうか」と質問を投げかけると、やや苦笑交じりに「まずはオーディションを経て、脚本も作って長編映画を作らないことにはいけないんですけども」としながら、「単発で終わらせるつもりはないので、やっぱりそれをちゃんと成功というか、広がった上で次もまたやりたいです」と答えています。
さらに「色んな人たちがいるので、『ドラマとか』みたいなことを言ってる人もいます」とドラマ化についても言及。その上で「僕が言ってるわけじゃないです（笑）。なんかいつも僕がこう立たされて、全部僕が言い出しっぺで、なんか先陣切ってやってるみたいに思われるんですけど、立たされてるんです」と話し、会場を沸かせました。
山田さんの“俳優”としてのこだわりが詰まった同プロジェクト。今後の動向からも目が離せませんね。
(文:All About ニュース編集部)