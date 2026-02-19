「パパママお二人とも変装なしですか！？」藤本美貴、家族でUSJへ！ 「よくバレませんでしたね」
タレントの藤本美貴さんは2月18日、自身のInstagramを更新。家族で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】USJを満喫する藤本美貴ファミリー
ファンからは「ユニバ来てたんですね〜！」「家族でユニバいいなぁ〜」「家族団らんほっこりです」「優しいママの顔」「みんなおおきく成長していて素敵だあー！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「優しいママの顔」藤本さんは「ちょっと前だけどUSJに家族で行ってきたよ」とつづり、6枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さん、3人の子どもたちとUSJを満喫する姿を見ることができます。藤本さんや庄司さんの楽しそうな表情が印象的です。藤本さんは「すごーく楽しい時間を過ごせました」「子供達も楽しんでくれて良かった」と振り返っています。
「普通に歩いてるんですか？」また、藤本さんと庄司さんが変装をしていないことには「普通に歩いてるんですか？」という声も。庄司さんが2月11日、自身のInstagramにUSJでの家族ショットを投稿した時も「よくバレませんでしたね」「パパママお二人とも変装なしですか！？」といったコメントが寄せられていました。気になった人は、庄司さんの投稿もチェックしてみてくださいね。
