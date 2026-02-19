Èª²¬¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¢ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤ÇÂè1R
¡¡¡Ú¥Ñ¥¿¥ä¡Ê¥¿¥¤¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Û¥ó¥ÀLPGA¤Ï19Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Î¥µ¥¤¥¢¥àCC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤Ç²ó¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥¿¥¤¤Î¥Á¥ã¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥Ê¡¼¥»¥ó¤È¤È¤â¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï68¤Ç16°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï69¤Ç26°Ì¡£ÇÏ¾ìºé´õ¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï70¤Î36°Ì¤È¤·¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï71¤Ç44°Ì¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¡¢µÈÅÄÎë¤Ï72¤Ç48°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï74¤Ç62°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï72Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Í½ÁªÍî¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢4Æü´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£