¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡Ë¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬20Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î1500m¤ËÎ×¤à¡£º£Âç²ñ¤Î¼«¿È¤ÎºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ´¤Æ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿ËÜÌ¿¼ïÌÜ¡£¡Ö¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢Ì¤Åþ¤ÎÄºÅÀ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Îµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤À¡£½øÈ×¤«¤éÆ°¤¤¬¹Å¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¡Ê46¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ÇÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£·ë²Ì¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2°Ì¡£Àä¹¥Ä´¤ÇÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£°úÂà¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¿ô¥«·î¸å¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ½Õ¤Ë¤Ï¸ÞÎØ¤Î1500mÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£¼«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Îý½¬¤òµá¤á¤ÆÃË»ÒÃæµ÷Î¥¤ÎÍÎÏ³¤³°Àª¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¸½ÌòÁª¼ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÔÆ°¤Ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ»°¤ÄÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿17Æü¤ÎÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¸å¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤Ï1500m¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ø¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£