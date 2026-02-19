STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループACEesの作間龍斗（23）が19日、都内で連続ドラマW−30「ながたんと青と−いちかの料理帖−2」完成報告会に出席した。

戦後間もない京都を舞台に家の老舗料亭の経営危機を救うため、女性料理人・いち日（門脇麦）が政略結婚した15歳年下の周（作間）と反発し合いながらも料亭再建を目指すグルメラブストーリー。23年に放送された前作が好評を博し、前作から主演の門脇麦（33）と作間らが続投出演する。

この日は門脇不在の中、撮影の思い出話をすることに。門脇の魅力について問われると「たくさんありますね。すごい芝居をする大女優だと思っていたんですけど、浴衣で畳に寝転がっていたりそういう姿がたまに見られたりして、それが逆にスタッフサンの緊張をほどいたり。1人1人に気を配る方」と門脇のコミュニケーション力の高さをリスペクト。

3年ぶりの共演となったが、現場の和やかな空気感は変わらず。ただ「初日がキスシーンだったんです。普通のドラマだと順を追ってやるけどあんまりやらないですよね。シーズン2だし、スタッフさんも『2人ならいけるでしょ』みたいな感じで、1日目にキスシーンをぶち込んできた」と思わぬ展開に苦笑した。3年ぶりという時間が物語とマッチしたことで結果的には好転。「門脇さんが人とのコミュニケーションが得意なので助けられましたけど僕は人見知りが出てしまって。初日はさすがに緊張しましたね」と振り返った。