ギャル曽根、美肌際立つすっぴんショットに「ノーメイクとは思えない可愛さ」「肌がツヤツヤ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントのギャル曽根が、2月19日までに自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開した。
【写真】40歳大食いギャル「ノーメイクとは思えない」すっぴんショット
ギャル曽根は「いけやさんに会えたー」と報告し、料理芸人として活躍しているいけや賢二との2ショットを投稿。いけやからもらったという白だしを手に笑顔を見せる姿が収められており、サングラスをかけた目は「すっぴん」とスタンプで隠していたものの、美しい素肌が際立っていた。
この投稿は「ノーメイクとは思えない可愛さ」「肌がツヤツヤ」「ギャップにやられる」「透明感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳大食いギャル「ノーメイクとは思えない」すっぴんショット
◆ギャル曽根、美肌際立つすっぴんショット披露
ギャル曽根は「いけやさんに会えたー」と報告し、料理芸人として活躍しているいけや賢二との2ショットを投稿。いけやからもらったという白だしを手に笑顔を見せる姿が収められており、サングラスをかけた目は「すっぴん」とスタンプで隠していたものの、美しい素肌が際立っていた。
◆ギャル曽根の投稿に「ノーメイクとは思えない可愛さ」と反響
この投稿は「ノーメイクとは思えない可愛さ」「肌がツヤツヤ」「ギャップにやられる」「透明感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】