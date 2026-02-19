3児の母・川崎希「きょうは私が担当してみた」手作り弁当公開 彩り豊かな仕上がりに「卵焼き美味しそう」「悩みに親近感」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの川崎希が、2月19日までに自身のInstagramを更新。手作りのお弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】38歳元AKBで3児のママ「卵焼き美味しそう」ウインナー・揚げ物など並ぶ手作り弁当公開
川崎は「お弁当だよ〜 きょうは私が担当してみた」とつづり、自身が手がけた弁当の写真を投稿。ご飯にウインナー、にんじん、卵焼き、揚げ物などが並ぶ可愛らしい弁当の写真を公開し「卵焼きにほうれん草とにんじんも混ぜ込んでみたんだけど。もうちょっと野菜をプラスしたいとき何を追加したらいいかな？？最近お弁当のブロッコリーは毎回残ってて プチトマトもあんまり…ってかんじだから彩りが難しい」と子どもの好みに悩む様子もつづっている。文末には「おすすめのおかずあったら教えてほしいな」と呼びかけている。
この投稿には「彩り綺麗」「愛情たっぷり」「卵焼き美味しそう」「バランス良い」「参考になる」「私も真似したい」「悩みに親近感」などの反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希「今日は私が担当」手作り弁当公開
◆川崎希の投稿に反響
