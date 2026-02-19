原日出子、具だくさん混ぜ込みご飯＆彩り豊かな副菜公開「真似してみたい」「家族が羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の原日出子が2月18日、自身のInstagramを更新。混ぜ込みごはんを中心とした手料理の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「栄養満点で美味しそう」具だくさん混ぜ込みご飯＆昨日の残り物も入れた副菜
原は「今夜は 混ぜ込みご飯。牛蒡 舞茸 人参 しめじ 豚肉を しっかり目のお味で 炒め煮して 硬めに炊き上げたご飯に混ぜ込みました」と書き出し、食卓の写真を複数枚投稿。「副菜は ピーマンとツナの塩昆布炒め煮 皮付きべったら漬け ニラのキムチ 昨日の残り物も一緒に みんなで美味しくいただきました」と続けて、具材がたっぷり入った混ぜ込みごはんや彩り豊かな副菜を披露している。
この投稿には「料理上手すぎる」「栄養満点で美味しそう」「こんなご飯憧れる」「彩りが綺麗」「真似してみたい」「家族が羨ましい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「栄養満点で美味しそう」具だくさん混ぜ込みご飯＆昨日の残り物も入れた副菜
◆原日出子、具だくさん混ぜ込みごはん披露
原は「今夜は 混ぜ込みご飯。牛蒡 舞茸 人参 しめじ 豚肉を しっかり目のお味で 炒め煮して 硬めに炊き上げたご飯に混ぜ込みました」と書き出し、食卓の写真を複数枚投稿。「副菜は ピーマンとツナの塩昆布炒め煮 皮付きべったら漬け ニラのキムチ 昨日の残り物も一緒に みんなで美味しくいただきました」と続けて、具材がたっぷり入った混ぜ込みごはんや彩り豊かな副菜を披露している。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿には「料理上手すぎる」「栄養満点で美味しそう」「こんなご飯憧れる」「彩りが綺麗」「真似してみたい」「家族が羨ましい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】