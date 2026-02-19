二宮和也「売れる気がしてきたわ」大量の手作り餃子に反響「包むのうますぎ」「仕事前にすごい量」
【モデルプレス＝2026/02/19】嵐の二宮和也が2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作り餃子の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】二宮和也「仕事前にすごい量」大量の手作り餃子
二宮は「もう売れる気がしてきたわ 仕上がってるぜ… では、働いてきます」とコメントし、加熱調理前の皮に包まれた餃子がずらりと並んだ写真を投稿。丁寧に包まれた餃子がトレーいっぱいに均一に並べられており、二宮の手際の良さや家庭的な一面が垣間見える内容となっている。
この投稿には「売ってくれたら買います」「クオリティ高すぎる」「食べてみたい」「プロみたい」「仕上がってるのすごい」「仕事前にすごい量」「包むのうますぎ」「業者かと思った」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆二宮和也、餃子ずらりの仕込み公開
◆二宮和也の投稿に反響
