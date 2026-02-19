MEGUMIと交際報道の令和ロマン・高比良くるま、Awichの“祝福”に反応
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が19日、自身のXを更新。ヒップホップアーティスト・Awichから寄せられた“祝福”に反応した。
【画像】ついに言及？高比良くるま、Awichの“祝福”に反応
くるまをめぐっては、『文春オンライン』にてタレント・俳優のMEGUMIとの交際が伝えられている。
こうした流れを受けてか、くるまがAwichとのトークイベントを知らせる投稿を行ったところ、Awichがくるまの投稿を引用して「お忙しい中トークありがとうございます！！あと、なんか、おめでとう御座います！」と反応。
これに、くるまも反応して「なんかありがとうございます！」と返答しており、SNS上では反響が寄せられている。
