「ちいかわ×サンリオ」うさぎ×ポムポムプリンのコラボぬいぐるみがプライズに登場「絶対に連れて帰る」「キターーーー」「可愛すぎ〜〜〜」
アミューズメント専用景品（プライズ）などを提供するパレードの公式SNSが18日、人気キャラクター「ちいかわ」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のBIGぬいぐるみが3月のプライズ商品として登場することを発表した。
【写真】「キターーーー」「可愛すぎ〜〜〜」うさぎ×ポムポムプリンのBIGぬいぐるみ
既に同コラボの2月登場の景品として「マイメロディ×ちいかわ」「ハローキティ×ハチワレ」「ハンギョドン×くりまんじゅう」の3種が発表されていたが、第2弾として今回披露されたのはポムポムプリンの姿をしたうさぎの1種。
SNSでは「絶対に獲る！絶対に連れて帰る！」「これは楽しみ」「帽子強奪した説」「キターーーー」「可愛すぎ〜〜〜」などの反響が寄せられている。
