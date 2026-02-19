すみれ、亡き母・松原千明さん＆父・石田純一との親子3ショットを公開 松原さんの誕生日に思い馳せる「Wish you were here」
タレントのすみれ（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。18日に誕生日を迎えた母・松原千明さん（享年64）との思い出ショットを添え、2022年に急逝した愛する母へ思いを馳せた。
【写真】すみれが公開、亡き母・松原千明さん＆父・石田純一との親子3ショット ※3枚目
すみれは「Happy Birthday Momma Wish you were here（お母さん、お誕生日おめでとう ここにいてくれたらよかったのに）」とつづり、母との写真を3枚アップ。父で俳優の石田純一（72）も写る、“貴重”な親子3ショットも公開した。
松原さんは『カネボウ レディ’80』で1位に選出され、芸能界デビュー。テレビドラマや映画に出演するなど活躍した。プライベートでは、1988年に俳優の石田純一と結婚。90年に長女でモデルのすみれが誕生するも、99年に離婚。その後、ハワイ在住のアメリカ人男性と再婚し、2009年に離婚した。22年10月8日に永眠。
