グラビアアイドルの櫻井おとのさんのデジタル写真集『櫻井おとの「あえて」は必要ない』（扶桑社）がリリースされました。週刊SPA!の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだ一冊で、誌面未公開カットが公開されました。



【写真】圧倒的な色気でフェロモンを放出する櫻井おとのさん

活動再開直後からグラビア各誌に登場し、その存在感で注目を集めてきた櫻井さん。写真集は、セクシーなランジェリーや紐ビキニに包まれた豊かなバスト、ヒップは極上の曲線美。大人の色気あふれる強い眼差しに射抜かれそう。美貌を切り取った圧巻グラマラスカットが目白押しの作品です。



中でも視線を奪われるのは、アンニュイな表情と豊満なバスト。隠しきれないフェロモンを放出させながら、挑発的でクールな面持ち。彼シャツ姿で歯ブラシを加えるカットは、通常であればキュートなカットに仕上がるものですが、彼女が被写体となるとアートな1枚に…。日本人離れしたド級でグラマラスなボディと彼女しか出せない雰囲気は圧巻です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：毛塚由恵）



【櫻井おとのさんプロフィール】

さくらい・おとの 2002年8月17日生まれ。静岡県出身。T158cm、B88W63H86。最新情報は、公式X（@oto_178s）、公式Instagram（@o_to.08）